Калининградские ученые нашли новый вид жука. Ему 40 млн лет, и он хорошо сохранился

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта открыли новый вид жука-тенелюба. Ископаемое насекомое обнаружили в балтийском янтаре.
Жуку-тенелюбу, найденному в кусочке янтаря эпохи эоцена (56–33,9 миллиона лет назад), 40 миллионов лет, сообщает 9 июня пресс-служба БФУ. Это новый для науки вымерший вид, и образец хорошо сохранился. Он принадлежит к роду Ванахия. Сейчас на земле живут четыре вида жуков этого рода, они населяют современную Палеарктику и встречаются от северной Африки до Дальнего Востока, а также в Прибалтике.
Три современных вида жуков рода Ванахия питаются древесными грибами рода Трихаптум, а четвертый пока еще не изучен. У жуков строгая пищевая специализация, поэтому калининградские энтомологи предположили, что и для найденного в янтаре пищей вполне могли служить грибы Трихаптум.
«То есть они присутствовали в эоценовых янтарных лесах и росли, например, на отмерших хвойных деревьях, как и в современных лесах. Это, конечно, пока только предположение, основанное на косвенных свидетельствах. Оно должно быть верифицировано в будущем. На настоящий момент, иных свидетельств обитания грибов рода Трихаптум в эоцене Европы нет», — пояснил сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ им. И. Канта Виталий Алексеев.