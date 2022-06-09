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    Наука

    Калининградские ученые нашли новый вид жука. Ему 40 млн лет, и он хорошо сохранился

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    Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта открыли новый вид жука-тенелюба. Ископаемое насекомое обнаружили в балтийском янтаре.

    Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
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    Жуку-тенелюбу, найденному в кусочке янтаря эпохи эоцена (56–33,9 миллиона лет назад), 40 миллионов лет, сообщает 9 июня пресс-служба БФУ. Это новый для науки вымерший вид, и образец хорошо сохранился. Он принадлежит к роду Ванахия. Сейчас на земле живут четыре вида жуков этого рода, они населяют современную Палеарктику и встречаются от северной Африки до Дальнего Востока, а также в Прибалтике.

    Три современных вида жуков рода Ванахия питаются древесными грибами рода Трихаптум, а четвертый пока еще не изучен. У жуков строгая пищевая специализация, поэтому калининградские энтомологи предположили, что и для найденного в янтаре пищей вполне могли служить грибы Трихаптум.

    «То есть они присутствовали в эоценовых янтарных лесах и росли, например, на отмерших хвойных деревьях, как и в современных лесах. Это, конечно, пока только предположение, основанное на косвенных свидетельствах. Оно должно быть верифицировано в будущем. На настоящий момент, иных свидетельств обитания грибов рода Трихаптум в эоцене Европы нет», — пояснил сотрудник НОЦ «Геоэкология и морское природопользование» Института живых систем БФУ им. И. Канта Виталий Алексеев.

    Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

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