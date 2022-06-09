Самолёт на Калининград вынужденно посадили в Пулково, чтобы спасти пассажира

Пассажиру авиакомпании «Победа» стало плохо во время полёта из Москвы в Калининград 9 июня. Чтобы ему помочь, самолёт пришлось посадить в Петербурге.
По данным сервиса Flightradar, рейс DP265, вылетевший из Москвы немногим позже двух часов дня и направлявшийся в Калининград, развернулся над Ленинградской областью и совершил посадку в Пулково.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Победа», решение об изменении курса принял командир воздушного судна. «Для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшением его состояния здоровья», — объяснили в пресс-службе.
В Петербурге «Боинг» надолго не задержался. В 16:35 борт вылетел в Калининград.