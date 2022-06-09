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    Самолёт на Калининград вынужденно посадили в Пулково, чтобы спасти пассажира

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    Пассажиру авиакомпании «Победа» стало плохо во время полёта из Москвы в Калининград 9 июня. Чтобы ему помочь, самолёт пришлось посадить в Петербурге.

    По данным сервиса Flightradar, рейс DP265, вылетевший из Москвы немногим позже двух часов дня и направлявшийся в Калининград, развернулся над Ленинградской областью и совершил посадку в Пулково.

    Фото: скриншот с сайта flightradar24.com
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    Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Победа», решение об изменении курса принял командир воздушного судна. «Для спасения жизни клиента в связи с резким ухудшением его состояния здоровья», — объяснили в пресс-службе.

    В Петербурге «Боинг» надолго не задержался. В 16:35 борт вылетел в Калининград.

    Фото: скриншот с сайта flightradar24.com

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