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    В Новой Москве сильный пожар на детской площадке. Очевидцы говорят, что виноваты дети

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    2 комментария

    В поселке Кокошкино Новой Москвы очевидцы 9 июня засняли на видео мощный пожар на детской площадке. Как видно на появившихся роликах, огонь охватил скамейки и горки, а в воздух поднимались клубы черного дыма.

    Как уточняет «Москва24» со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем — дети играли с зажигалкой либо, по другим данным, хотели пожарить хлеб.

    «На детской площадке, расположенной во дворе дома в посёлке Кокошкино, горело полимерное покрытие на площади 50 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС изданию «Подъем».

    Точные причины пожара установят правоохранители.

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    Комментарии (2)

    Avs7153
    Спички детям не помеха!
    Две монеты
    Разворовать бюджет, выделенный на строительство, и построить в итоге из горючих токсичных материалов. И виноваты сами дети! Даже очевидцы это подтверждают.
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