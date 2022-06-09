В Новой Москве сильный пожар на детской площадке. Очевидцы говорят, что виноваты дети

В поселке Кокошкино Новой Москвы очевидцы 9 июня засняли на видео мощный пожар на детской площадке. Как видно на появившихся роликах, огонь охватил скамейки и горки, а в воздух поднимались клубы черного дыма.
Как уточняет «Москва24» со ссылкой на очевидцев, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем — дети играли с зажигалкой либо, по другим данным, хотели пожарить хлеб.
«На детской площадке, расположенной во дворе дома в посёлке Кокошкино, горело полимерное покрытие на площади 50 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС изданию «Подъем».
Точные причины пожара установят правоохранители.