«Ну ты же была за рулем». Пьяный россиянин попытался свалить аварию на жену

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Заурядное ДТП едва не стало прологом семейной драмы в Красноярском крае. Чтобы выгородить себя, мужчина решил подставить супругу. Историю рассказали 9 июня в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Все началось с того, что 36-летний местный житель в Абанском районе выпивал в гостях у родственников, после чего под градусом поехал в магазин на своем Toyota Land Cruiser. Выезжая с прилегающей на главную дорогу, водитель не заметил приближающийся Nissan и врезался в него.

Обошлось без пострадавших, но признавать свою вину красноярец не собирался, ведь у него уже были проблемы с законом. В ходе беседы с сотрудниками ГИБДД он стал кричать, что за рулем якобы была его жена, которая приехала на место уже после аварии.



«Ну ты ж была за рулем? <…> Да я не был за рулем, когда это всё произошло», — истерично утверждал мужчина на видео. В итоге он попытался сбежать, но был остановлен стражами порядка, которым пришлось применить «средства ограничения подвижности».

