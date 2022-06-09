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    «Ну ты же была за рулем». Пьяный россиянин попытался свалить аварию на жену

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    2 комментария

    24.мвд.рф

    Заурядное ДТП едва не стало прологом семейной драмы в Красноярском крае. Чтобы выгородить себя, мужчина решил подставить супругу. Историю рассказали 9 июня в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    Все началось с того, что 36-летний местный житель в Абанском районе выпивал в гостях у родственников, после чего под градусом поехал в магазин на своем Toyota Land Cruiser. Выезжая с прилегающей на главную дорогу, водитель не заметил приближающийся Nissan и врезался в него.

    Обошлось без пострадавших, но признавать свою вину красноярец не собирался, ведь у него уже были проблемы с законом. В ходе беседы с сотрудниками ГИБДД он стал кричать, что за рулем якобы была его жена, которая приехала на место уже после аварии.

    «Ну ты ж была за рулем? <…> Да я не был за рулем, когда это всё произошло», — истерично утверждал мужчина на видео. В итоге он попытался сбежать, но был остановлен стражами порядка, которым пришлось применить «средства ограничения подвижности».

    В прибор сибиряк «надул» 0,98 мг/л. Кроме того, выяснилось, что его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и лишали прав. «После того как срок лишения прошел, он получил документ обратно, однако не прошло и месяца, как он снова был замечен за рулем в нетрезвом состоянии», — добавили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

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    Комментарии (2)

    Карабас Барабас
    Какой "порядочный" семьянин, видимо прикрываться женщинами сейчас в порядке вещей.
    Денеб
    Из жизни глубинного народа.....
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