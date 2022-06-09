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    На Удельной асфальт пробила вода. Фонтан высотой с дом попал на видео

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    Фонтан теплой воды забил в Выборгском районе Петербурга 9 июня. В разгар гидравлических испытаний не выдержала труба у дома 27 по Костромскому проспекту. Видео коммунальной аварии появилось в паблике «ДТП и ЧП».

    На кадрах видно, что высота гейзера достигла двух этажей. По крайней мере, струи достают до крыши двухэтажного дома, расположенного рядом. По предварительным данным, сеть принадлежит ГУП «ТЭК».

    «Сообщение о дефекте с вытеканием воды на Скобелевском проспекте, 10, поступило диспетчерам ТЭКа в 14:10. Трубопровод диаметром 57 мм не выдержал гидравлических испытаний. Уже в 14:15 бригада ГУП «ТЭК СПб» локализовала вытекание. В настоящее время гидравлические испытания от 3-й Выборгской котельной продолжаются, изношенный участок будет включен в план ремонта после их завершения», — прокомментировали происшествие в ГУП «ТЭК».

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