Ночью ГИБДД гоняла по центру Петербурга гостя из Самары. После развода тот пустился во все тяжкие

Житель Самары устроил гонки с полицией в центре Петербурга ночью 9 июня. При проверке он оказался трезв, но удручен кредитами и разводом. Были ли в этой истории еще какие-то деструктивные факторы, покажет экспертиза.

В ночь на четверг, 9 июня, на Невском проспекте, недалеко от Думской улицы, сотрудники ДПС ОГИБДД по Центральному району попытались остановить автомобиль Mitsubishi Pajero с калужскими номерами. Водитель притормозил перед инспектором, но на требование припарковаться отрицательно покачал головой и нажал на газ, сообщает «Дорожный инспектор».



Полицейские начали преследовать нарушителя. Погоня кружила по набережной канала Грибоедова, Казанской, промчала по Невскому в сторону площади Восстания, собирая «красный». Дежурившие на Невском экипажи помогли отрезать лихачу пути отступления, и около 01:40 его наконец задержали у дома 3 по Полтавской улице.

За рулем внедорожника оказался 37-летний житель Самары. Алкотестер показал, что он трезв: «надул» 0,000 мг/л. Было ли что-то в его крови, скажет экспертиза. Сам мужчина рассказал, что недавно развелся и на нем висит груз кредитов, поэтому пустился во все тяжкие, пишет «Дорожный инспектор». В салоне «Паджеро» нашли два детских кресла, а в багажнике — детский велосипед.

