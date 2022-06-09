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    Таможенники не дали россиянину провезти в Эстонию собранный в СССР водолазный шлем

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    Сотрудники таможенного поста на границе с Эстонией изъяли водолазный шлем и манишку из легковушки, водитель которой направлялся за рубеж. Снаряжение отправили на экспертизу, результаты которой дадут понять, грозит ли мужчине срок до семи лет.

    Как сообщили 9 июня в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, россиянин перевозил части водолазного костюма 1987 года производства в запечатанной коробке. Обнаружить это удалось во время досмотра в салоне автомобиля.

    Фото: СЗТУ
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    «Водолазное снаряжение общим весом 16 кг из красно-желтого металла с нанесённой на металлическую шильду маркировкой изъято. По предварительной оценке, рыночная стоимость товара превышает 100 тысяч рублей», — сообщили в СЗТУ.

    По словам гражданина, доставить коробку со шлемом в Эстонию попросил его знакомый. Подобное снаряжение используется в российском военно-морском и гражданском флоте для работ на глубинах до 60 метров.

    Товар направили на экспертизу, по итогам которой станет ясно, относится ли он к продукции военного назначения. Статьёй УК РФ о контрабанде вооружения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

    Фото: СЗТУ

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