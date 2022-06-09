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    Пациентку Центра имени Алмазова нашли под окнами после осмотра врача

    6088
    2 комментария

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели петербурженки, тело которой нашли у здания медцентра имени Алмазова в Приморском районе.

    Полицию и СК вызвали накануне на улицу Аккуратова, 2, около двух дня, стало известно «Фонтанке» 9 июня. Под окнами здания медцентра нашли тело 45-летней женщины, которая являлась пациенткой учреждения.

    По предварительной информации, женщина поступила в клинику с неврологическими проблемами и уверяла лечащего врача на приеме, что больна неизлечимо. После приема она ушла в свою палату на седьмом этаже. А через полчаса уже была мертва.

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    Комментарии (2)

    274767939
    Залечили
    X-кот
    поход таких людей по профилю - т.е. к психиатру, чреват ощутимым поражением в правах в нашей стране. Вот и идут к неврологу, психологу, экстрасенсу....
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