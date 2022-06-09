Пациентку Центра имени Алмазова нашли под окнами после осмотра врача

Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели петербурженки, тело которой нашли у здания медцентра имени Алмазова в Приморском районе.
Полицию и СК вызвали накануне на улицу Аккуратова, 2, около двух дня, стало известно «Фонтанке» 9 июня. Под окнами здания медцентра нашли тело 45-летней женщины, которая являлась пациенткой учреждения.
По предварительной информации, женщина поступила в клинику с неврологическими проблемами и уверяла лечащего врача на приеме, что больна неизлечимо. После приема она ушла в свою палату на седьмом этаже. А через полчаса уже была мертва.