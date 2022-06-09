Режим работы метро «Нарвская» меняется до конца лета из-за ремонта эскалатора

На станции метро «Нарвская» в Кировском районе Петербурга этим летом капитально отремонтируют один из эскалаторов. В связи с этим на два месяца изменится режим работы ее вестибюля.
Новый режим работы станции вводится с 14 июня по 19 августа. По рабочим дням с 8:10 до 9:10 вход в вестибюль «Нарвской» будет закрыт, а с 16:45 до 19:00 — ограничен, сообщает 9 июня пресс-служба Петербургского метрополитена. 1 июля с 22:00 до 0:36 станция будет работать только на выход, вход в вестибюль будет закрыт.
При необходимости интервал ограничения входа на станцию могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока. Но пассажиров просят всё же учитывать ремонт и планировать маршруты поездок заранее.