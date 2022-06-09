Угрожал и танцевал. Петербуржец забрался на балкон соседа с ножом после жалобы на мокрый потолок

Лишённый оригинальности соседский конфликт из-за протечки обернулся полицейским задержанием для жителя Московского района. Поводом для этого стали танцы с ножом на балконе соседа и угрозы применения насилия.

Как рассказал «Фонтанке» 9 июня читатель по имени Эдуард, проживающий в доме 58 на Варшавской улице, поздним вечером 25 апреля он услышал неожиданный шум на балконе. Там стоял мужчина, который проник на площадку из квартиры, расположенной этажом выше.

«Фонтанка.ру»

«Приблизительно за пять часов до этого я ходил к нему, потому что он в третий раз залил мою квартиру. Я звонил в дверь, стучал. Он выскочил — начал прыгать, орать, скакать, провоцировать меня на конфликт. Я ушёл и всё, а потом вот такое случилось», — объяснил горожанин.



Взобравшись на подоконник балкона, незваный гость стучал по стёклам, требуя впустить его в квартиру. Крики, по воспоминаниям Эдуарда, сопровождали дёрганые движения и танцы. Вдобавок к этому визитёр разговаривал сам с собой. Заложенный за ремень кухонный нож намекал, что в гости он шёл не просто поболтать. Балконная дверь отворилась только после прибытия полицейских. Мужчина объяснил им, что спустился с балкона, так как поспорил с товарищем, а на требование правоохранителей отправиться в отдел отреагировал понимающим: «Конечно». Необычная заторможенность речи не осталась незамеченной. На вопрос о наркотиках он откровенно ответил: «Покуриваю. Разное».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Силовикам визитёр заявил, что квартира сверху принадлежит ему. Тогда как, по словам Эдуарда, у жилплощади иной владелец, его не видно уже более полугода. В списке неплательщиков, который местное ТСЖ размещало на стене в парадной, за ним числится внушительная сумма долга за «коммуналку» — больше 100 тысяч рублей.

«От ответа о том, где хозяин и почему он здесь живет, мужчина уклоняется. Он, по моим наблюдениям, не работает. Днём в квартире тихо, а ночью он ходит, чем-то гремит. Соседка рассказывала, что к нему иногда заходит какой-то парень и они вместе поздно идут на улицу», — отметил читатель.

«Фонтанка.ру»

В правоохранительных органах, по словам Эдуарда, ему сообщили, что агрессивного соседа якобы разыскивают в одной из южных республик за уклонение от исправительных работ. В чём конкретно виновен мужчина — не пояснили. После неприятного случая на балконе петербуржец написал заявления в полицию и прокуратуру. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на данный момент ведётся проверка.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



