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    Пьяный на «Нексии» сбил двух женщин в центре Петербурга

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    4 комментария

    Два пешехода пострадали под колесами автомобиля в центре Петербурга поздним вечером 8 июня. Молодой водитель оказался пьян.

    Информация о ДТП поступила в полицию около 23:25 среды. У дома 24 по Гороховой улице 20-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и сбил двух женщин-пешеходов 28 и 29 лет, сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обе пострадавшие получили ушибы и в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

    Водитель «Дэу» в момент ДТП был пьян. Его отстранили от управления и доставили в полицию. В отношении него возбудили административное дело, а машину отправили на спецстоянку.

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    Комментарии (4)

    sensata
    читали, как условно приговаривают даже при дтп с погибшим при вине водителя, ну а что-тем более в этом случае, да?
    мухомор
    и наш законодатель великодушно повелел причинённый вред взыскивать с виновника в гражданском производстве.
    Ага, с жителя Ташкента.
    своих не бросаем
    Дэу ... всё понятно.
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