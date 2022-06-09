Пьяный на «Нексии» сбил двух женщин в центре Петербурга

Два пешехода пострадали под колесами автомобиля в центре Петербурга поздним вечером 8 июня. Молодой водитель оказался пьян.
Информация о ДТП поступила в полицию около 23:25 среды. У дома 24 по Гороховой улице 20-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и сбил двух женщин-пешеходов 28 и 29 лет, сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обе пострадавшие получили ушибы и в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.
Водитель «Дэу» в момент ДТП был пьян. Его отстранили от управления и доставили в полицию. В отношении него возбудили административное дело, а машину отправили на спецстоянку.