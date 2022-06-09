Старая Honda отфутболила каршеринг в забор и светофор на Крестовском

Два водителя не поделили перекресток на Крестовском острове в Петербурге утром 9 июня. Жертвами ДТП пали светофор и несколько секций забора.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На пересечении Крестовского проспекта и Спортивной улицы столкнулись старая легковая Honda и каршеринговый Nissan, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара кроссовер выкинуло с проезжей части на тротуар и газон, где машина снесла светофор и ограждение проезжей части.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 7:05 у дома 12 по Крестовскому проспекту и обошлось без пострадавших.