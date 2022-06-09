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    Старая Honda отфутболила каршеринг в забор и светофор на Крестовском

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    Два водителя не поделили перекресток на Крестовском острове в Петербурге утром 9 июня. Жертвами ДТП пали светофор и несколько секций забора.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На пересечении Крестовского проспекта и Спортивной улицы столкнулись старая легковая Honda и каршеринговый Nissan, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». От удара кроссовер выкинуло с проезжей части на тротуар и газон, где машина снесла светофор и ограждение проезжей части.

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    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 7:05 у дома 12 по Крестовскому проспекту и обошлось без пострадавших.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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