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    Молодой продавец в Петербурге позарился на «Оку» старше него

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    Полицейские Петербурга и Ленинградской области раскрыли два угона — в Адмиралтейском и Всеволожском районах. Молодому петербуржцу чем-то приглянулась 20-летняя «Ока» за 20 тысяч рублей.

    Заявление об угоне «Оки» 2002 года выпуска от 37-летнего жителя Петербурга поступило в полицию Адмиралтейского района 6 июня, сообщает 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Машина пропала между 19:00 3 июня и 8:20 6 июня от дома 6 по Гражданской улице. Ущерб хозяин автомобиля оценил в 20 тысяч рублей.

    «Оку» полицейские нашли в тот же день — у дома 1 по Бронницкой улице. После осмотра ее передали собственнику под сохранную расписку. А в половине шестого часа утра 8 июня у дома 17 по той же улице задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Петербурга, работающий продавцом в сетевом магазине. По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого поместили в изолятор.

    В 13:30 6 июня в полицию Всеволожского района обратился 63-летний местный житель и рассказал, что между 11:20 и 11:45 у него угнали «Газель» в деревне Проба. В 14:50 сотрудники ГИБДД по горячим следам остановили пропавшую «Газель» на Мурманской дороге, у дома 37. За рулем находился 31-летний житель Нового Девяткино. 8 июня по факту угона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, а подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

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