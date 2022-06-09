Петербургская прокуратура хочет закрыть 16-комнатный хостел на улице Ломоносова

Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению жильцов дома
Проверка показала, что собственники двух квартир организовали хостел из 16 комнат, которые сдавались в аренду посуточно. Квартиры, объединенные в одну, имели кухню, ресепшен, санузлы в каждой комнате. На момент проверки в хостеле проживали 8 постояльцев.
«По результатам проверки прокурор Центрального района направил в суд иск об обязании собственников устранить нарушения жилищного законодательства и использовать жилые помещения по назначению. Исковое заявление находится на рассмотрении», — добавили в прокуратуре.