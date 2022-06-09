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    Петербургская прокуратура хочет закрыть 16-комнатный хостел на улице Ломоносова

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    1 комментарий

    Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению жильцов дома № 14 по улице Ломоносова. Собственники жаловались на хостел, игнорирующий требования жилищного законодательства. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

    Проверка показала, что собственники двух квартир организовали хостел из 16 комнат, которые сдавались в аренду посуточно. Квартиры, объединенные в одну, имели кухню, ресепшен, санузлы в каждой комнате. На момент проверки в хостеле проживали 8 постояльцев.

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    «По результатам проверки прокурор Центрального района направил в суд иск об обязании собственников устранить нарушения жилищного законодательства и использовать жилые помещения по назначению. Исковое заявление находится на рассмотрении», — добавили в прокуратуре.

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    Комментарии (1)

    мухомор
    Не закроют.
    Инфа соточка.
    Пока не будет конских штрафов за такие нарушения, ничего не измениться.
    Даже после вынесения решения судом, его можно не исполнять. Штрафы копеечные, окупающиеся за дни работы заведения.
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