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    Экономика и санкции

    Из России ушла крупная японская компания, которая производит станки

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    10 комментариев

    Японский производитель точного машинного оборудования DMG Mori Seiki закрыл сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, уволив около 270 сотрудников, и окончательно покинул российский рынок. Об этом заявил президент компании Масахико Мори в интервью Asahi Shimbun в четверг, 9 июня.

    По словам Мори, решение связано с рисками попадания под антироссийские санкции, поскольку производимое компанией оборудование потенциально может быть использовано для производства оружия.

    «Мы должны следовать заключениям правительств Японии, Германии, США и других государств. Нам остается только желать мира, но как компания мы обязаны следовать правилам», — рассказал предприниматель.

    DMG Mori Seiki разрабатывает и производит обрабатывающее оборудование для автомобильной промышленности, в том числе станки с числовым программным управлением, технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой и лазерной обработки. В 2021 году продажи компании в России составили около 80 миллиардов иен (35,4 миллиарда рублей) — примерно 2 % от общего объема реализации.

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    Комментарии (10)

    275119148
    В клятом ныне многими егэшниками совке было нормальное станкостроение. Либерасты всякие решили что забугорные заводики будут лучше. И вот имеем то что имеем. А работать то никто не хочет. Все хотят быть менеждерами и айтишниками
    Piter Russo
    Это действительно печальная утрата, в отличии от всякой потребительской дури по которой тут ныли Миколы, станки у них очень приличные и востребованные.
    своих не бросаем
    фигня, пока есть напильник всё будет хорошо
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