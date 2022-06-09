Из России ушла крупная японская компания, которая производит станки

Японский производитель точного машинного оборудования DMG Mori Seiki закрыл сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, уволив около 270 сотрудников, и окончательно покинул российский рынок. Об этом заявил президент компании Масахико Мори в интервью Asahi Shimbun в четверг, 9 июня.
По словам Мори, решение связано с рисками попадания под антироссийские санкции, поскольку производимое компанией оборудование потенциально может быть использовано для производства оружия.
«Мы должны следовать заключениям правительств Японии, Германии, США и других государств. Нам остается только желать мира, но как компания мы обязаны следовать правилам», — рассказал предприниматель.
DMG Mori Seiki разрабатывает и производит обрабатывающее оборудование для автомобильной промышленности, в том числе станки с числовым программным управлением, технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой и лазерной обработки. В 2021 году продажи компании в России составили около 80 миллиардов иен (35,4 миллиарда рублей) — примерно