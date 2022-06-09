Вице-премьер Трутнев: Россия развернулась к Азии, восточные железные дороги не справляются

Из-за переориентации большой части экономических процессов в России в сторону Азии восточная часть железнодорожной сети не справляется с нагрузкой. Об этом 9 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. По его словам, он видит решение в расширении провозных возможностей магистралей.



«Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути», — сказал вице-премьер во время пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке (цитата по РИА Новости).

