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    Вице-премьер Трутнев: Россия развернулась к Азии, восточные железные дороги не справляются

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    9 комментариев

    Из-за переориентации большой части экономических процессов в России в сторону Азии восточная часть железнодорожной сети не справляется с нагрузкой. Об этом 9 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. По его словам, он видит решение в расширении провозных возможностей магистралей.

    «Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути», — сказал вице-премьер во время пленарной дискуссии «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» в рамках Медиасаммита-2022 во Владивостоке (цитата по РИА Новости).

    По словам Трутнева, в ближайшее время вопрос расширения инфраструктуры восточного железнодорожного полигона будет подниматься в правительстве.

    Ранее вице-премьер заявлял СМИ, что те предприятия, которые были ориентированы на Запад, сейчас поворачиваются на Восток. При этом, отмечал он, Забайкалью, как и в целом ДФО, нет необходимости переориентироваться на другие рынки, так как округ работает в большей части с Азиатско-Тихоокеанским регионом и внутренним рынком России.

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    Комментарии (9)

    VKuser4758852
    Рельсы с*ямзили?
    262090021
    как там говорят то: А где вы были 8 лет?
    dragvs
    Они и раньше не справлялись, но на это было наплевать, т.к. можно было жить на одном ЕС. А сейчас от России зависит даже Беларусь, ведь у них не так много вариантов экспорта в Китай.
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