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    Делимханов: Надеемся, что спецоперация закончится к концу года

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    6 комментариев

    Депутат Госдумы Адам Делимханов в интервью РИА Новости, опубликованном 9 июня, заявил, что надеется на завершение специальной военной операции на Украине к концу 2022 года.

    «Надеемся. Я думаю, что больше продолжаться не будет. Окончание [сейчас] рано, на мой взгляд <…> Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», — сказал Делимханов, отвечая на вопрос, может ли спецоперация завершиться до конца текущего года.

    В конце апреля президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. «За мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — говорится в документе.

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    Комментарии (6)

    VKuser192906306
    Поправляя очки...он не указал в какой стране она закончится.
    Ахмат-Сила
    Рамзан Кадыров пообещал что скоро мы выйдем к границе с Польшей и уничтожим всех шайтанов и наркоманов!! Слава Великому Кадырову и Путину!!!
    VKuser12174408
    Аккуратно не сказал, в чью пользу...
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