Делимханов: Надеемся, что спецоперация закончится к концу года

Депутат Госдумы Адам Делимханов в интервью РИА Новости, опубликованном 9 июня, заявил, что надеется на завершение специальной военной операции на Украине к концу 2022 года.

«Надеемся. Я думаю, что больше продолжаться не будет. Окончание [сейчас] рано, на мой взгляд <…> Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», — сказал Делимханов, отвечая на вопрос, может ли спецоперация завершиться до конца текущего года.

