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    Россияне назвали главные заслуги Петра I. Армия, флот и сотрудничество с Европой

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    1 комментарий

    Главными заслугами Петра I россияне считают возрождение армии и флота, сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает 9 июня РИА Новости.

    Возрождение армии и флота назвали значительным петровским достижением назвали 36% респондентов, о сотрудничестве с Европой сразу вспомнили 13%, а об основании Санкт-Петербурга — 9%.

    «Россияне вспоминали также военные победы: Полтавскую битву; выход к Балтийскому морю; развитие экономики и укрепление государственности; культурное развитие и рост авторитета Российской империи на международной арене», — говорится в исследовании.

    О заслугах Петра I в области кораблестроения и военных побед чаще вспоминают мужчину (39%) и респонденты старшего возраста. Молодежь 18–24 лет чаще вспоминает о том, что он «прорубил окно в Европу» (20%).

    9 июня исполняется 350 лет со дня рождения императора Петра I. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России пройдут праздничные мероприятия.

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    Комментарии (1)

    pulspb
    Интересно что скажут через 280 лет?
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