Россияне назвали главные заслуги Петра I. Армия, флот и сотрудничество с Европой

Главными заслугами Петра I россияне считают возрождение армии и флота, сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает 9 июня РИА Новости.

Возрождение армии и флота назвали значительным петровским достижением назвали 36% респондентов, о сотрудничестве с Европой сразу вспомнили 13%, а об основании Санкт-Петербурга — 9%.