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    У Пионерского сада ночью стреляли. Раненый доковылял до травмпункта сам

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    Медицинская помощь потребовалась 31-летнему жителю Выборгского района Петербурга после встречи со знакомым у Пионерского сада.

    С мужчиной пострадавший встретился около часа ночи у дома 5, корпус 2, по Земледельческой улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня. У них произошел конфликт, в ходе которого знакомый выстрелил ему в грудь из неустановленного оружия.

    Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт Выборгского района с огнестрельным ранением в мягкие ткани грудной клетки. После оказания медицинской помощи он ушел домой. А врачи сообщили о произошедшем в полицию.

    Проводится проверка.

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