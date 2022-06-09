У Пионерского сада ночью стреляли. Раненый доковылял до травмпункта сам

Медицинская помощь потребовалась 31-летнему жителю Выборгского района Петербурга после встречи со знакомым у Пионерского сада.
С мужчиной пострадавший встретился около часа ночи у дома 5, корпус 2, по Земледельческой улице, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июня. У них произошел конфликт, в ходе которого знакомый выстрелил ему в грудь из неустановленного оружия.
Пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт Выборгского района с огнестрельным ранением в мягкие ткани грудной клетки. После оказания медицинской помощи он ушел домой. А врачи сообщили о произошедшем в полицию.
Проводится проверка.