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    Со штрафстоянки под Петербургом пропал вещдок — «Ленд Крузер 200»

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    4 комментария

    Полиция Кировского района Петербурга лишилась вещественного доказательства — автомобиля, находившегося на стоянке временного хранения. Его три года назад изъяли из-за поддельного VIN. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июня.

    Ещё в мае 2018 года на проспекте Стачек, 198, полицейские остановили «Тойоту Ленд Крузер 200», у которой идентификационный номер оказался с признаками подделки. Было возбуждено уголовное дело, а машину в качестве вещественного доказательства поместили на стоянку временного хранения в деревне Санино Ломоносовского района.

    Спустя три года выяснилось, что машины на стоянке нет. Когда именно она пропала, выясняется.

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Параллельный импорт, он такой, да.
    Never_Mind
    Будни российской полиции... но не будем спешить с выводами. Наверняка он сейчас с Z на мужественном борту помогает очищить Украину от нацистов.
    somn
    Полкан какой-нибудь уже ездит...
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