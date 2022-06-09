Со штрафстоянки под Петербургом пропал вещдок — «Ленд Крузер 200»

Полиция Кировского района Петербурга лишилась вещественного доказательства — автомобиля, находившегося на стоянке временного хранения. Его три года назад изъяли из-за поддельного VIN. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 июня.



Ещё в мае 2018 года на проспекте Стачек, 198, полицейские остановили «Тойоту Ленд Крузер 200», у которой идентификационный номер оказался с признаками подделки. Было возбуждено уголовное дело, а машину в качестве вещественного доказательства поместили на стоянку временного хранения в деревне Санино Ломоносовского района.

