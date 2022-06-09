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    Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохие оценки

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    2 комментария

    Минобрнауки предложило ввести санкции за неуспеваемость для обучающихся по целевой программе студентов — когда образование оплачивает потенциальный работодатель. Об этом 9 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления на портале нормативных правовых актов.

    Как говорится в документе, в договоре об обучении студента-целевика появляются требования к успеваемости. Потенциальный работодатель может принять решение о неуспеваемости студента по итогам не менее двух аттестаций.

    Предполагается два наказания — заказчик может расторгнуть договор либо сократить материальную поддержку студента. При первом варианте в договор добавляется пункт, который обязует работодателя сначала помочь студенту повысить успеваемость. Если договор всё равно расторгается, то студент должен возместить стоимость обучения.

    Планируется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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    Комментарии (2)

    Карабас Барабас
    Пороть прилюдно. После порки успеваемость резко возрастает, уверены в минобрнауке.
    Ну, сумасшедшие, что с них возьмёшь.
    pulspb
    И льготников еще тоже надо наказывать за плохие отметки
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