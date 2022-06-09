Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохие оценки

Минобрнауки предложило ввести санкции за неуспеваемость для обучающихся по целевой программе студентов — когда образование оплачивает потенциальный работодатель. Об этом 9 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления на портале нормативных правовых актов.

Как говорится в документе, в договоре об обучении студента-целевика появляются требования к успеваемости. Потенциальный работодатель может принять решение о неуспеваемости студента по итогам не менее двух аттестаций.