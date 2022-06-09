Атмосферный фронт уходит из Петербурга на восток. К выходным заметно потеплеет

Гроза отгремела в Петербурге ночью, и небольшие дожди возможны сегодня только утром. Погода пошла на поправку, к выходным станет совсем тепло.

«Сегодня по мере отхода атмосферного фронта на восток Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В облаках будет появляться всё больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня днём в городе преимущественно без осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 20–22 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.

В Ленинградской области, по его словам, будет 19–24 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.



Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 9 июня выдалось в 1963 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».



В ближайшие два дня дождей не ожидается. В пятницу, по прогнозу СЗ УГМС, будет 21–23 градуса, а в субботу — до 24.

