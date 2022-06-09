Атмосферный фронт уходит из Петербурга на восток. К выходным заметно потеплеет

Гроза отгремела в Петербурге ночью, и небольшие дожди возможны сегодня только утром. Погода пошла на поправку, к выходным станет совсем тепло.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня днём в городе преимущественно без осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 20–22 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем мало меняться.
«Сегодня по мере отхода атмосферного фронта на восток Северная столица окажется под влиянием тыловой части циклона. В облаках будет появляться всё больше прояснений, а кратковременные дожди пройдут преимущественно в первой половине дня», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Ленинградской области, по его словам, будет 19–24 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 23 градусов в течение суток. Самое холодное 9 июня выдалось в 1963 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 28, напоминает «Яндекс».
В ближайшие два дня дождей не ожидается. В пятницу, по прогнозу СЗ УГМС, будет 21–23 градуса, а в субботу — до 24.