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    Volkswagen предложил нижегородцам уволиться и получить шесть зарплат

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    10 комментариев

    Простой на заводе длится с начала марта.

    Концерн Volkswagen предложил сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов. Об этом 9 июня пишет «Коммерсантъ».

    Увольнение предлагают примерно двум сотням работников контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ. В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию, сказав, что в выходной пакет входят финансовая компенсация и медицинская страховка до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование. При этом, по данным профсоюза, компания утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».

    «Это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса», — отмечается в публикации.

    Сборка автомобилей Skoda и Volkswagen на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде остановилась 3 марта. Производственный график линии Skoda предполагает простой до середины сентября, но санкции вряд ли позволят возобновить работу далее. По данным издания, VW проинформировал дилеров, что в этом году сборки в России, в том числе и на площадке в Калуге, не будет. При этом VW пока не сделал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на ГАЗе. По словам источников «Коммерсанта», марка VW не хочет уходить с российского рынка.

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    Комментарии (10)

    James Cook
    Отечественная компания вряд ли уволила бы так щедро
    Evgeniy Opel_Reshetov
    Щедрые. Работникам можно позавидовать.
    У российских работодателей это будет в лучшем случае 2 оклада. В худшем - тебя ещё кинут на несколько окладов. Закон позволяет. Невыплата зарплаты за 2 месяца в России вообще не преступление.
    265927066
    "При закрытии сборки последний раз масштабную программу проводил легковой Ford в 2019 году, когда выходил с рынка, тогда сотрудникам предлагалось от 5,5 до 12 окладов. Ранее, в 2015 году, при первом уходе General Motors, сопровождавшемся закрытием завода в Петербурге, сотрудники сначала увольнялись по соглашению сторон с выплатой 7 окладов, но затем выплата была увеличена до 12 окладов."

    Работники могут еще и поторговаться. Те, у кого кредиты со страховкой по потере работы, должны помнить, что страховка сработает только в случае сокращения по инициативе работодателя.
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