Volkswagen предложил нижегородцам уволиться и получить шесть зарплат

Простой на заводе длится с начала марта.
Концерн Volkswagen предложил сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов. Об этом 9 июня пишет «Коммерсантъ».
Увольнение предлагают примерно двум сотням работников контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ. В «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию, сказав, что в выходной пакет входят финансовая компенсация и медицинская страховка до конца 2022 года, а также личное IT-оборудование. При этом, по данным профсоюза, компания утверждает, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет».
«Это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса», — отмечается в публикации.
Сборка автомобилей Skoda и Volkswagen на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде остановилась 3 марта. Производственный график линии Skoda предполагает простой до середины сентября, но санкции вряд ли позволят возобновить работу далее. По данным издания, VW проинформировал дилеров, что в этом году сборки в России, в том числе и на площадке в Калуге, не будет. При этом VW пока не сделал никаких заявлений относительно разрыва соглашения о контрактной сборке на ГАЗе. По словам источников «Коммерсанта», марка VW не хочет уходить с российского рынка.