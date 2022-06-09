Volkswagen предложил нижегородцам уволиться и получить шесть зарплат

"При закрытии сборки последний раз масштабную программу проводил легковой Ford в 2019 году, когда выходил с рынка, тогда сотрудникам предлагалось от 5,5 до 12 окладов. Ранее, в 2015 году, при первом уходе General Motors, сопровождавшемся закрытием завода в Петербурге, сотрудники сначала увольнялись по соглашению сторон с выплатой 7 окладов, но затем выплата была увеличена до 12 окладов."



Работники могут еще и поторговаться. Те, у кого кредиты со страховкой по потере работы, должны помнить, что страховка сработает только в случае сокращения по инициативе работодателя.