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    «Русские сезоны» могут отменить и деньги перенаправить на гастроли артистов ДНР и ЛНР по России

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    4 комментария

    Международный культурный фестиваль «Русские сезоны» в 2022 году могут отменить из-за недружественной политики западных стран в отношении России. В этом случае предусмотренные на проект средства направят на увеличение числа гастролей внутри России, в том числе для артистов из ДНР и ЛНР, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на перечень предложений распорядителей средств федерального бюджета по перераспределению бюджетных ассигнований.

    «Уменьшение бюджетных ассигнований в 2022 году на 150 млн рублей. Пояснение Минфина России — отмена мероприятий международного проекта «Русские сезоны», в том числе в связи с ограничениями, вызванными недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, которыми введены ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц», — говорится в документе.

    В частности, 67,7 миллиона рублей могут направить на увеличение числа мероприятий Всероссийского гастрольно-концертного плана, включающего гастроли коллективов из Донецкой и Луганской Народных Республик. Ещё 82,3 миллиона рублей, как предполагается, пойдут на дополнительные мероприятия культурного и патриотического характера.

    Проект «Русские сезоны» инициировали российское правительство и Минкультуры. В этом году планировалось представить программы в онлайн- и офлайн-формате в Дании, Швеции и Норвегии.

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    Комментарии (4)

    274688988
    Ну наконец-то... Хоть будет что посмотреть... А то какие-то "Русские сезоны"...
    Дежурный по объединению
    Славный чёс предстоит.
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