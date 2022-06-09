Затолкали связанного в машину. Петербурженка наблюдала у своего дома то ли похищение, то ли арест

Жительница дома №17к2 по улице Доблести стала свидетельницей не то ареста, не то похищения. Она видела, как 8 июня связанного человека затолкали в машину трое мужчин.



«Вышла курить и увидела: мужчина лежит связанными руками у машины и другой сидит на корточках его сторожит. Мимо проходили женщины… и что-то говорили, типа «отпусти», и походили к этой (второй) машине», — рассказала очевидица «Мегаполису».