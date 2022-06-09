Затолкали связанного в машину. Петербурженка наблюдала у своего дома то ли похищение, то ли арест

Жительница дома №17к2 по улице Доблести стала свидетельницей не то ареста, не то похищения. Она видела, как 8 июня связанного человека затолкали в машину трое мужчин.
«Вышла курить и увидела: мужчина лежит связанными руками у машины и другой сидит на корточках его сторожит. Мимо проходили женщины… и что-то говорили, типа «отпусти», и походили к этой (второй) машине», — рассказала очевидица «Мегаполису».
По ее словам, в деле были замешаны три машины, а связанный, возможно, был водителем одной из них — перед отъездом те, кто его задержал или похитил, аккуратно ее припарковали. Женщина отметила, что происходящее походило на арест, но все участники были в гражданском. В комментариях в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» она написала, что вызвала полицию, но, видимо, ситуацию это не прояснило.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.