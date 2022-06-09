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    Затолкали связанного в машину. Петербурженка наблюдала у своего дома то ли похищение, то ли арест

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    Жительница дома №17к2 по улице Доблести стала свидетельницей не то ареста, не то похищения. Она видела, как 8 июня связанного человека затолкали в машину трое мужчин.

    «Вышла курить и увидела: мужчина лежит связанными руками у машины и другой сидит на корточках его сторожит. Мимо проходили женщины… и что-то говорили, типа «отпусти», и походили к этой (второй) машине», — рассказала очевидица «Мегаполису».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    По ее словам, в деле были замешаны три машины, а связанный, возможно, был водителем одной из них — перед отъездом те, кто его задержал или похитил, аккуратно ее припарковали. Женщина отметила, что происходящее походило на арест, но все участники были в гражданском. В комментариях в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» она написала, что вызвала полицию, но, видимо, ситуацию это не прояснило.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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