Как бесплатно получить востребованную профессию

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) предлагает бесплатно получить профессию или пройти повышение квалификации в сферах «Строительство» и «Туризм и рестораны». Сменить вид деятельности или повысить востребованность на рынке труда можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Заявки на участие принимаются на портале «Работа России».

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Для жителей всех регионов России, которые хотят получить навыки работы в строительной сфере, доступно несколько дистанционных программ повышения квалификации: «Строительный контроль. Обеспечение безопасности и качества строительства зданий и сооружений»; «Управление объектом коммерческой недвижимости»; «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве». Специалисты, которые планируют работать в индустрии гостеприимства, могут пройти программу обучения профессиональному английскому «English in hospitality and tourism/ английский язык в сфере гостеприимства и туризма».

«Выпускники наших программ получат самые актуальные знания и навыки, которые подарят им существенные конкурентные преимущества при поиске работы. Благодаря различным форматам обучения получить новую профессию или повысить квалификацию может каждый — география программы охватывает всю Россию», — отметил заместитель директора Центра общественных связей РАНХиГС Сергей Шатунов. Президентская академия предлагает очные и очно-заочные программы на базе региональных филиалов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ведется набор на курсы «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» и «Экономика и управление в строительстве», а в Ленинградской области — на курс «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса (гостеприимства)».

В Карелии открыт прием на программы «Экскурсовод (гид)» и «Социально-культурный сервис и туризм». В мурманском филиале — «Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством». В Кировской области можно научиться основам туристического менеджмента по программе «Туризм, музейное и экскурсионное дело». Длительность обучения — от 72 до 256 учебных часов. Бесплатно оно доступно для студентов последних курсов и выпускников вузов, отслуживших по призыву, граждан до 35 лет без высшего и среднего профессионального образования, молодых мам, людей 50+, а также для лиц любого возраста под риском увольнения или уже потерявших работу.

Материал подготовлен совместно с РАНХиГС