Духовный путь 2.0. Если влюбился в атеистку? Старообрядец о семье и прогрессе

Ивану Загороднему 24 года. Он системный аналитик крупной российской IT–компании. Молодой человек родился и вырос в семье старообрядцев. От традиций староверов не отказывается, даже живя своим домом. Сложно ли это делать? «Фонтанка» продолжает рассказывать, как живет современная верующая молодежь.



Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Не за карьерой, а поближе к храму

Иван Загородний — из Медвежьегорска, небольшого города в Карелии. Его родители — последователи Русской Православной Старообрядческой Церкви Белокриницкого согласия. Это одно из двух основных течений старообрядчества. Оно более «мягкое», чем беспоповство, — то известно строгими устоями и закрытостью от посторонних.



Многие приезжают в Петербург чтобы делать карьеру и почаще ходить в музеи. Загородние переехали потому, что в нашем городе был старообрядческий храм, а в Карелии — не было. Так Иван оказался в Северной столице. Позже его родители участвовали в восстановлении второго старообрядческого храма в Транспортном переулке. Иван вспоминает, как мальчиком бегал по стройке, где помогали его мама и папа.



Окончив университет, Иван узнал о профессии системного аналитика, по книгам изучил азы и отработал базовые навыки. А потом парню повезло: крупная компания объявила о наборе стажеров — он прошел конкурс, а затем остался работать после обучения. На выбор профессии, по его словам, религия влияния не оказала. Хотя, честно признается Ваня, на работу в бар он устраиваться бы не стал, да и в коллекторы не пошел бы.



За что староверы любят театры

Отселившись от родителей, наш герой продолжил соблюдать все требования веры и религии. Он регулярно молится, держит все посты. На вопрос, не хотелось ли хотя бы раз все бросить и зажить, как все молодые люди, Иван отвечает, не задумываясь:

— Мне никогда и в голову не приходило, что можно жить иначе. А зачем? Вера помогает в трудные моменты жизни, дает ответы на вопросы, которые временами возникают.

Старообрядческая община в Петербурге не очень велика. По оценкам Ивана, общее количество регулярно посещающих службы прихожан составляет примерно 500 человек. Еще есть люди, которые не очень часто ходят в храм, но определяют себя как часть церкви староверов.



Сам Иван старается бывать в церкви как минимум в субботу и воскресенье, да и на службу в будни, если она есть, приезжает.

— На машине мне до храма буквально 15 минут, если нет «пробок», — говорит он.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Одним участием в богослужении его церковная жизнь не ограничивается. Так, например, петербуржец обязательно приходит на ежегодное собрание членов общины — каждую осень прихожане встречаются для решения вопросов, которые касаются всех, и подведения итогов.



— Община — это же как живой организм: постоянно что-то происходит, возникают какие-то потребности — например, отремонтировать что-то, книги для детской воскресной школы купить, — объясняет Иван.



Эти нужды покрываются из добровольных взносов прихожан. Обязательную десятину храм не собирает — каждый дает, сколько может и считает нужным.

В целом, по словам Ивана, петербургские старообрядцы дружелюбны и открыты. В храме охотно привечают гостей. Женщине в брюках предложат надеть юбку, а также покрыть голову. С мужчинами все еще проще — главное, не приходить в шортах. Строгости, которых придерживаются беспоповцы, не нашли отражения в быту последователей Белокриницкого согласия.

Это течение, по словам Ивана, живет достаточно современной жизнью. Члены общины время от времени встречаются, чтобы выехать на пикник, сходить в музей, театр или даже пообщаться в баре.



— Нет ничего плохого в том, чтобы посещать кино или театр, — уверен Иван. — Если фильмы и постановки хорошие, то почему бы и не посмотреть их? Я, например, люблю «Собачье сердце» и «Тихий Дон» — в них затрагиваются духовные вопросы, есть о чем подумать. А недавно я смотрел «Остров проклятых» с Леонардо ди Каприо — отличный психологический триллер.

Где найти любовь старообрядцу

Два года назад Иван женился. Будущую жену Александру он «разглядел» в молодежном лагере во Ржеве. Молодые люди уже были знакомы, но не близко. А в поездке начали общаться и очень друг другу понравились.



С супругой, считает Иван, ему повезло — в том числе и потому, что они единоверцы.



— Я же обычный парень, мне в школе нравились девушки, — объясняет он. — Но я всегда хотел найти девушку из своего окружения.

— А если бы влюбились в атеистку или представительницу другой конфессии?

— Постарался бы ее убедить в своей правоте, — уверенно отвечает Иван. — Если бы не получилось — наверное, не было бы и продолжения. Все-таки очень важно, чтобы супруги смотрели в одну сторону. Если я хочу детей воспитать верующими старообрядцами, как может быть иначе?

Жена Ивана его всецело поддерживает. А он называет ее не только любимой женщиной, но еще помощником и другом.

Супруги Загородние не отказывают себе в современном комфорте. Свободными вечерами они смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, слушают музыку на компьютере, заказывают продукты онлайн, могут устроить маленькую домашнюю вечеринку с пиццей. В общем, внешне их быт почти не отличается от быта их неверующих ровесников. Разве что вызывающих макияжа и маникюра Александра не носит, а волосы покрывает стильным платком — но так сегодня ходят многие молодые девушки. Однако кое в чем молодая семья отличается от других.



— Современность суматошна, а вера помогает мне с этим справляться. Если слишком много суеты вокруг, нужно помолиться, передохнуть, успокоиться — и дальше делать дела, — говорит Иван. — А вот что касается терпимости к различным зависимостям и дурному поведению — тут я старомоден. Такое мне не нравится.

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