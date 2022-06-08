    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60.23eur63.94
    350-летие Петра ПервогоОпять отменаПисьма из военкоматаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Сбербанк приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов

    3112
    4 комментария

    Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов и ведет работу с партнерами из КНР по их возобновлению.

    «Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях», — сообщили 8 июня РБК в пресс-службе банка.

    Сотрудники банка в комментарии порталу Frank Media отметили, что причиной стала «политика банка-корреспондента». По их словам, компаниям придется или найти иные банки-партнеры, оставив контакты в Сбербанке, или проводить расчеты в китайской валюте в других банках.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    dragvs
    Ой, а что случилось? Отключение от SWIFT же не мешает работать?
    SKP(тм)
    Не бывает никаких "братьев"!
    Только "Товар-Деньги-Товар"
    xepnuminu
    китаец с русским братья навек!

    бу-га-га!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close