Сбербанк приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов

Сбербанк временно приостановил расчеты в юанях для корпоративных клиентов и ведет работу с партнерами из КНР по их возобновлению.
«Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях», — сообщили 8 июня РБК в пресс-службе банка.
Сотрудники банка в комментарии порталу Frank Media отметили, что причиной стала «политика банка-корреспондента». По их словам, компаниям придется или найти иные банки-партнеры, оставив контакты в Сбербанке, или проводить расчеты в китайской валюте в других банках.