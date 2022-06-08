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    «Открыл купальный сезон». Эвакуатор спасал такси от внезапного плавания в Охте

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    В Красногвардейском районе такси явно свернуло не туда — кажется, вознамерилось искупаться в Охте. Очевидцы поделились кадрами спасения машины вечером 8 июня.

    «Таксист открыл купальный сезон в Охте на Химиков в районе бизнес-центра Н2О», — отметил подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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    Вытаскивать машину пришлось с помощью эвакуатора. Она остановилась над обрывом в опасной близости от воды. Не очень понятно, что привело туда автомобиль — рядом не было проезжей части.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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