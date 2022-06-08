«Открыл купальный сезон». Эвакуатор спасал такси от внезапного плавания в Охте

В Красногвардейском районе такси явно свернуло не туда — кажется, вознамерилось искупаться в Охте. Очевидцы поделились кадрами спасения машины вечером 8 июня.
«Таксист открыл купальный сезон в Охте на Химиков в районе бизнес-центра Н2О», — отметил подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Вытаскивать машину пришлось с помощью эвакуатора. Она остановилась над обрывом в опасной близости от воды. Не очень понятно, что привело туда автомобиль — рядом не было проезжей части.
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«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.