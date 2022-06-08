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    Пенсионерка в Крыму получила два года колонии за осквернение могилы участника спецоперации

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    Пенсионерка в Крыму получила реальный срок и полмиллиона рублей штрафа за осквернение могилы участника специальной военной операции на Украине. Приговор 8 июня вынес городской суд Судака.

    Инцидент произошел 7 апреля на кладбище села Солнечная Долина. 60-летнюю женщину признали виновной «осквернении мест захоронения по мотивам политической ненависти» (пункт «б» части 2 статьи 244 УК РФ), пишет «Интерфакс».

    Суд приговорил пенсионерку к двум годам колонии-поселения, а также обязал выплатить 500 тысяч рублей компенсации родным погибшего.

    Приговор в законную силу не вступил.

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