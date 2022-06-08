Эрдоган заявил, что Турция все еще против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не может согласиться на вступление Швеции и Финляндии из-за поддержки ими террористов. Об этом 8 июня заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.



«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», – сказал Эрдоган на пресс-конференции (цитата по ТАСС)

