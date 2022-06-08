Эрдоган заявил, что Турция все еще против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не может согласиться на вступление Швеции и Финляндии из-за поддержки ими террористов. Об этом 8 июня заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», – сказал Эрдоган на пресс-конференции (цитата по ТАСС)
По словам президента Турции, НАТО – это «организация по обеспечению безопасности», а не «по поддержке терроризма».
Утром в среду турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара в ходе недавних переговоров выдвинула Финляндии и Швеции 10 условий, выполнение которых может убедить Турцию выступить за присоединение этих стран к НАТО. Среди требований – поддержка Анкары в борьбе с террористами, закрытие в обоих государствах организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана, отмена эмбарго на продукцию оборонной промышленности.