    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.23eur63.94
    350-летие Петра ПервогоБИ-2 отменилиПисьма из военкоматаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Эрдоган заявил, что Турция все еще против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

    307
    обсудить

    Турция не может согласиться на вступление Швеции и Финляндии из-за поддержки ими террористов. Об этом 8 июня заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», – сказал Эрдоган на пресс-конференции (цитата по ТАСС)

    По словам президента Турции, НАТО – это «организация по обеспечению безопасности», а не «по поддержке терроризма».

    Утром в среду турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара в ходе недавних переговоров выдвинула Финляндии и Швеции 10 условий, выполнение которых может убедить Турцию выступить за присоединение этих стран к НАТО. Среди требований – поддержка Анкары в борьбе с террористами, закрытие в обоих государствах организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана, отмена эмбарго на продукцию оборонной промышленности.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close