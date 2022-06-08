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    Город засыпает, просыпаются дорожники. Ремонт трассы от Павловска до Гатчины переходит в ночной режим

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    Водителей из Павловска просят не гонять в сторону Гатчины по ночам. В это время там будут укладывать новый асфальт.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Ремонт магистрали, проходящей от Гатчины в сторону Павловска, переходит в ночной режим: чтобы не собирать заторы, с сегодняшнего дня укладывать новое покрытие там будут только после 20 часов вечера, сообщает 8 июня пресс-служба дорожного комитета Ленобласти. В ночь с 8 на 9 июня на участке стартует первый день укладки выравнивающего слоя полотна.

    Дорогу начали ремонтировать в конце мая. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и пройдут в два этапа: сначала — на отрезке до Пудомяг, затем дорожники двинутся в сторону Коммунара. Всего предстоит обновить порядка 18 километров трассы. Сейчас старое покрытие срезано на половине участка.

    В прошлом году на этой же трассе ремонтировали участок от Виллози до Гатчины:

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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