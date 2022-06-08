Проезд по набережной Фонтанки ограничат до этой осени, по Кораблестроителей — до следующей

В трех районах Петербурга — Василеостровском, Центральном и Пушкинском — с 10 июня водителям придется потесниться из-за дорожных работ, ремонта теплосети и установки пешеходной галереи. Дольше всего ограничения придется терпеть на Васильевском острове — аж до следующей осени.
На набережной реки Фонтанки у дома 20 до 29 сентября ограничат движение от улицы Пестеля до улицы Белинского, сообщает 8 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. АО «Невский Проект» разместит там пешеходную галерею.
До 17 июня ограничат проезд по Ям-Ижорскому шоссе в Шушарах от трассы М-11 «Нева» до административной границы города. Там ООО «СМТ» будет строить въезд-выезд.
А на Васильевском острове до 15 октября 2023-го из-за реконструкции теплосети ограничат движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей от Наличной улицы до Мичманской улицы. Работы ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».