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    Проезд по набережной Фонтанки ограничат до этой осени, по Кораблестроителей — до следующей

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    В трех районах Петербурга — Василеостровском, Центральном и Пушкинском — с 10 июня водителям придется потесниться из-за дорожных работ, ремонта теплосети и установки пешеходной галереи. Дольше всего ограничения придется терпеть на Васильевском острове — аж до следующей осени.

    На набережной реки Фонтанки у дома 20 до 29 сентября ограничат движение от улицы Пестеля до улицы Белинского, сообщает 8 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. АО «Невский Проект» разместит там пешеходную галерею.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 17 июня ограничат проезд по Ям-Ижорскому шоссе в Шушарах от трассы М-11 «Нева» до административной границы города. Там ООО «СМТ» будет строить въезд-выезд.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А на Васильевском острове до 15 октября 2023-го из-за реконструкции теплосети ограничат движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей от Наличной улицы до Мичманской улицы. Работы ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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