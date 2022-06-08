Подвесной мост обрушился в Мексике во время открытия. В воду угодил мэр

Новый подвесной мост обрушился в мексиканском городе Куэрнавака прямо во время открытия. Об этом 8 июня пишет газета El País.
Инцидент произошел в местном парке Барранка Де Аманалько, когда переправу переходили десятки человек, в том числе мэр Куэрнаваки Хулио Уриостеги, его супруга, другие чиновники и местные жители. El País пишет, что перед падением некоторые прыгали по деревянным балкам. На видео можно заметить, что самый ловкий смог уцепиться за трос и осторожно спрыгнул вниз.
По данным издания, в результате пострадали 25 человек, 12 из них госпитализированы. Мэр заявил, что произошедшее стало следствием «безрассудства».
«Это было безрассудство того, кто начал прыгать. Мост не выдержал веса, и мы упали. У некоторых переломы и ушибы, но, к счастью, серьезных раненых нет», — отметил Уриостеги.
Антикоррупционная прокуратура штата Морелос возбудила дело.