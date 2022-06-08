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    Подвесной мост обрушился в Мексике во время открытия. В воду угодил мэр

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    4 комментария

    Новый подвесной мост обрушился в мексиканском городе Куэрнавака прямо во время открытия. Об этом 8 июня пишет газета El País.

    Инцидент произошел в местном парке Барранка Де Аманалько, когда переправу переходили десятки человек, в том числе мэр Куэрнаваки Хулио Уриостеги, его супруга, другие чиновники и местные жители. El País пишет, что перед падением некоторые прыгали по деревянным балкам. На видео можно заметить, что самый ловкий смог уцепиться за трос и осторожно спрыгнул вниз.

    По данным издания, в результате пострадали 25 человек, 12 из них госпитализированы. Мэр заявил, что произошедшее стало следствием «безрассудства».

    «Это было безрассудство того, кто начал прыгать. Мост не выдержал веса, и мы упали. У некоторых переломы и ушибы, но, к счастью, серьезных раненых нет», — отметил Уриостеги.

    Антикоррупционная прокуратура штата Морелос возбудила дело.

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    Комментарии (4)

    Slava_Rossii
    Надо и нам ввести в практику, чтобы мэр с семьёй лично тестировал объекты, а не просто на камеру ленточку перерезал.
    Sonata
    Читаю заметку, а перед глазами Беглов. Чур меня, чур!
    Avs7153
    Как вы мэра назовёте, так вот всё и поплывёт...
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