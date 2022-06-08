«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей. С конвейера сошли облегченные Lada Granta

Завод «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей. Как сообщила пресс-служба компании 8 июня, с конвейера сошли первые Lada Granta Classic.
«Модель разработали с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — отмечается в пресс-релизе.
Стоимость новых автомобилей концерн пока не назвал, но отмечается, что модель «станет самым доступным новым легковым автомобилем». Комплектация будет доступна в кузовах седан, лифтбэк, универсал.
Автомобиль оснащен двигателем мощностью 90 л. с. в паре с механической коробкой передач. В машину добавили обогрев и электропривод зеркал, которые ранее были характерны только для более высоких версий. Кроме того, комплектация Classic’22 включает электростеклоподъемники передних дверей, электроусилитель руля, дневные ходовые огни, крепления для детских сидений ISOFIX, бортовой компьютер, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, центральный замок, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.
В мае правительство РФ утвердило постановление, которое упрощает требования к сертификации автомобилей в России, в том числе разрешено выпускать автомобили всех экологических классов — от «Евро 0» до «Евро 5», а также не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) до 1 августа этого года.