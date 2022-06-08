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    Минэкономразвития: России целесообразно оставаться в ВТО

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    2 комментария

    Минэкономразвития внесло в правительство проект обновленной стратегии действий России во Всемирной торговой организации. В частности, в нем говорится о целесообразности для страны оставаться в ВТО и использовать весь набор ее инструментов по защите торговых интересов, сообщает 8 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

    «Выход из организации был бы лишь на руку санкционерам, о чем они открыто заявляли в попытках изолировать Россию от деятельности в ВТО. Россия последовательно блокирует эти попытки. Инструменты ВТО продолжают оставаться действенными для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса. Учитывая развернувшуюся санкционную войну против России, сейчас это как никогда актуально. Речь и о защите наших экспортеров, и о содействии в освоении новых рынков», — рассказал собеседник издания.

    В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили внесение проекта в правительство. По словам источника «Интерфакса», обновленная стратегия предполагает дальнейшее использование «всего набора имеющихся у ВТО инструментов — разрешение споров, мониторинг торговых режимов, устранение барьеров на площадке рабочих органов ВТО и переговоры по новым правилам.

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    Комментарии (2)

    Инкогнито2021
    Министерство развития без развития!!! дает рекомендации что к чему
    Dazdraperma
    Если Минэкономразвития рекомендует остаться, значит точно нужно выходить
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