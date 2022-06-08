Минэкономразвития: России целесообразно оставаться в ВТО

Минэкономразвития внесло в правительство проект обновленной стратегии действий России во Всемирной торговой организации. В частности, в нем говорится о целесообразности для страны оставаться в ВТО и использовать весь набор ее инструментов по защите торговых интересов, сообщает 8 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
«Выход из организации был бы лишь на руку санкционерам, о чем они открыто заявляли в попытках изолировать Россию от деятельности в ВТО. Россия последовательно блокирует эти попытки. Инструменты ВТО продолжают оставаться действенными для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса. Учитывая развернувшуюся санкционную войну против России, сейчас это как никогда актуально. Речь и о защите наших экспортеров, и о содействии в освоении новых рынков», — рассказал собеседник издания.
В пресс-службе Минэкономразвития изданию подтвердили внесение проекта в правительство. По словам источника «Интерфакса», обновленная стратегия предполагает дальнейшее использование «всего набора имеющихся у ВТО инструментов — разрешение споров, мониторинг торговых режимов, устранение барьеров на площадке рабочих органов ВТО и переговоры по новым правилам.