Citrus в заморозке. S7 поставила на паузу проект создания лоукостера

Холдинг S7 замораживает проект создания дочернего лоукостера Citrus. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
«В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года», — прокомментировали в компании S7. При этом сотрудники Citrus продолжат работу в холдинге.
Изначально планировалось, что полеты Citrus начнутся в июле 2022 года. Авиакомпания намеревалась сконцентрироваться на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе РФ, в обход Москвы и Подмосковья.