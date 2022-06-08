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    Три автомобиля сошлись лоб в лоб на повороте в Репино. Очевидцы говорят о пострадавшей

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    Серьезная авария с участием трех автомобилей произошла утром 8 июня в Курортном районе Петербурга. На месте работали несколько скорых.

    «Мегаполис»

    Около 9:00 — 9:20 на Большом проспекте в Репино столкнулись минивэн, внедорожник и кроссовер, сообщает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». На кадрах с места ДТП видно, что машины сошлись фактически лоб в лоб на повороте, полностью перекрыв движение в одну сторону. Другим участникам приходилось объезжать ДТП по встречной полосе.

    Со слов очевидца, в результате аварии как минимум одна женщина пострадала. К 10 часам утра на месте уже были три машины скорой помощи.

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