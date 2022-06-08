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    Пока хозяйка спала, ее Santa Fe уехал из Петербурга, сменил номера и разбился о дерево в области

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    Похищенный в Красногвардейском районе Петербурга кроссовер нашли разбитым в одной из деревень Ломоносовского района Ленобласти. За ночь машине успели сменить номера на московские, но на пути угонщика встало дерево.

    В начале третьего часа ночи 7 июня в полицию обратилась 50-летняя петербурженка и рассказала, что между 22:45 6 июня и 2:07 7-го от дома 59, корпус 1, по Заневскому проспекту похитили ее Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска за 2,79 миллиона рублей. Утром пропажа нашлась в Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 8 июня.

    В 6:55 в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Владимировка Ломоносовского района. Там автомобиль Hyundai Santa Fe на большой скорости врезался в дерево, после чего водитель машины убежал в сторону КАД. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД обнаружили, что это тот самый похищенный в Петербурге «Санта Фе», но на него уже навесили подложные номера — от другого Santa Fe, годом младше и зарегистрированного на москвича.

    По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ст. 158, ч. 4, п. «б», УК РФ). Машину после осмотра передали хозяйке под сохранную расписку.

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