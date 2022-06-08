Госдума разрешила президенту вводить ограничения на финрынке. Он сможет запретить платить дивиденды иностранцам

Депутаты Госдумы 8 июня в третьем, окончательном чтении приняли закон, разрешающий президенту вводить ограничения на движение капитала на финансовом рынке — например, на совершение сделок или выплату дивидендов. Глава государства может передать часть полномочий ЦБ и правительству.



Поправки в конце мая были внесены в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ закрепляет право президента как для граждан, так и для компаний вводить ограничения и запреты на осуществление сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, выплату российскими компаниями дивидендов акционерам — лицам недружественных стран, проведение валютных операций между резидентами и нерезидентами.

