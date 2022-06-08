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    Госдума разрешила президенту вводить ограничения на финрынке. Он сможет запретить платить дивиденды иностранцам

    1149
    11 комментариев

    Депутаты Госдумы 8 июня в третьем, окончательном чтении приняли закон, разрешающий президенту вводить ограничения на движение капитала на финансовом рынке — например, на совершение сделок или выплату дивидендов. Глава государства может передать часть полномочий ЦБ и правительству.

    Поправки в конце мая были внесены в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ закрепляет право президента как для граждан, так и для компаний вводить ограничения и запреты на осуществление сделок с участием иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, выплату российскими компаниями дивидендов акционерам — лицам недружественных стран, проведение валютных операций между резидентами и нерезидентами.

    Также глава государства сможет менять валюту платежей по отдельным договорам, вводить необходимость получения спецразрешений на проведение отдельных сделок, устанавливать лимит по валютным операциям, требования к покупке и продаже валюты на бирже, а также совершать другие действия.

    Часть полномочий президент при этом может делегировать ЦБ и правительству.

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    Комментарии (11)

    Ser_N0771
    такими темпами к юбилею подарЮт титул Амператора, и не какого-нибудь, а Всегалактического...
    своих не бросаем
    А-агония.
    dragvs
    Гудбай экономика. Почти все, что строили 30 лет сейчас просто решили разрушить. Ради чего? Правильно говорят что история циклична. Страна радостно скачет по граблям с завидной регулярностью.
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