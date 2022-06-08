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    Техработы на день закроют все МРЭО Петербурга и Ленобласти

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    Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области предупреждает о проведении технических работ, из-за которых в конце июня у всех МРЭО будет неприемный день.

    В воскресенье, 26 июня, МРЭО в Петербурге и Ленобласти не будут принимать граждан. Это связано с проведением технических работ на серверах, которые запланированы на этот день с 9 до 15 часов, сообщает 8 июня отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

    В ГИБДД напоминают, что подать заявление на регистрацию транспортного средства или замену прав и проверить состояние очереди заявлений можно через портал госуслуг. Прием таких заявителей осуществляется в удобное время без очереди в специально выделенных окнах.

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