Техработы на день закроют все МРЭО Петербурга и Ленобласти

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области предупреждает о проведении технических работ, из-за которых в конце июня у всех МРЭО будет неприемный день.

В воскресенье, 26 июня, МРЭО в Петербурге и Ленобласти не будут принимать граждан. Это связано с проведением технических работ на серверах, которые запланированы на этот день с 9 до 15 часов, сообщает 8 июня отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



В ГИБДД напоминают, что подать заявление на регистрацию транспортного средства или замену прав и проверить состояние очереди заявлений можно через портал госуслуг. Прием таких заявителей осуществляется в удобное время без очереди в специально выделенных окнах.