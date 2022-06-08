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    Петербурженка получила компенсацию за несколько «квадратов» жилплощади, «съеденных» при строительстве

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    4 комментария

    Петербурженка, получившая от застройщика квартиру на несколько месяцев позже и почти на три метра меньше положенного, смогла добиться денежной компенсации за неприятности. Судебным приставам пришлось применить дополнительную меру, чтобы подогнать компанию, не спешившую расплачиваться.

    Как сообщает городская служба судебных приставов 8 июня, между жительницей Петербурга и строительной компанией был заключён договор долевого строительства. По вине застройщика женщина приняла однокомнатную квартиру на три месяца позже. Помимо этого, площадь жилья должна была составить 39,5 «квадратов», но по итогу петербурженка насчитала всего 36,6.

    «Она обратилась в суд, который постановил взыскать с застройщика неустойку за просрочку передачи квартиры, штрафа на общую сумму почти 154 тысячи рублей. В свою очередь, суд удовлетворил ходатайство компании о предоставлении отсрочки исполнения в части взыскания в пользу покупательницы ещё одной неустойки на сумму 90 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.

    Представителям организации разъяснили, какими могут быть последствия неуплаты задолженности, но компания не торопилась исполнять обязательства. Катализатором процесса стало постановление судебного пристава о запрете регистрационных действий в отношении земельных участков. В итоге застройщик всё же перевёл деньги.

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    Комментарии (4)

    Две монеты
    Вот как так получается, что вроде строят по плану, а в доме все стены не на своём месте? После этого не особо удивляешься новостям вида "Стену разваливающегося дома подпёрли краном" (новость конца мая 2022 г.). В Японии с 15-ого века по наши дни все (!) комнаты кратны размеру татами, их даже в татами, а не квадратных метрах. А здесь даже панельный дом может стать на 5 метров шире и на 10 метров короче.
    doorbal_
    так а что с тремя метрами то?
    Slava_Rossii
    А почему постеснялись назвать нерадивого застройщика? Граждане должны знать, у кого не стоит покупать.
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