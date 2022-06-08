Петербурженка получила компенсацию за несколько «квадратов» жилплощади, «съеденных» при строительстве

Петербурженка, получившая от застройщика квартиру на несколько месяцев позже и почти на три метра меньше положенного, смогла добиться денежной компенсации за неприятности. Судебным приставам пришлось применить дополнительную меру, чтобы подогнать компанию, не спешившую расплачиваться.



Как сообщает городская служба судебных приставов 8 июня, между жительницей Петербурга и строительной компанией был заключён договор долевого строительства. По вине застройщика женщина приняла однокомнатную квартиру на три месяца позже. Помимо этого, площадь жилья должна была составить 39,5 «квадратов», но по итогу петербурженка насчитала всего 36,6.

