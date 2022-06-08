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    Недалеко от посольства Украины в Москве рухнули строительные леса, есть пострадавший

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    5 комментариев

    Строительные леса рухнули у реконструируемого здания в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом 8 июня сообщает столичная прокуратура.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    «На одном из строений в Леонтьевском пер. произошло обрушение строительных лесов. В результате один человек госпитализирован. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как леса начинают падать. Заметивший это строитель стремительно убегает, но не успевает.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    В Леонтьевском переулке ранее располагалось посольство Украины.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

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    Комментарии (5)

    Vladspb
    А еще там посольства Греции и Азербайджана.
    Совпадение? Не думаю.. (С)
    Cashmare
    украину надо было обязательно впихнуть, а то про обычное раздолбайство никто читать бы не стал
    мухомор
    уничтожили исторический фасад.
    случайно.
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