Недалеко от посольства Украины в Москве рухнули строительные леса, есть пострадавший

Строительные леса рухнули у реконструируемого здания в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом 8 июня сообщает столичная прокуратура.
«На одном из строений в Леонтьевском пер. произошло обрушение строительных лесов. В результате один человек госпитализирован. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как леса начинают падать. Заметивший это строитель стремительно убегает, но не успевает.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
В Леонтьевском переулке ранее располагалось посольство Украины.