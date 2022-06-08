Двое юных москвичей почти 600 км ехали между вагонами, чтобы увидеть Петербург

Петербургская романтика вскружила голову двум жителям Москвы, но цена за билеты показалась кусачей. Юноши решили, что безденежье — не повод отказываться от путешествия, но первым пунктом их экскурсии стал отдел полиции.
Как сообщает Управление на транспорте МВД по Северо-Западу 8 июня, неучтённых пассажиров обнаружили на поезде Москва — Петербург практически под конец путешествия. «Зайцев», примостившихся между вагонами, вернули на твёрдую землю в Ленинградской области.
Оба представились 19-летними туристами-москвичами и рассказали о непреодолимом желании увидеть город на Неве, заглушить которое не смогли ни финансовые трудности, ни риск для жизни.
Лекцию о том, чем чреват зацепинг, вместе с молодыми людьми прослушал и 29-летний любитель острых ощущений, попавшийся на грузовом поезде на станции Рощино. Полицейские заверили, что всем троим повезло — из последствий только протоколы о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте (часть 1 статьи 11.17 КоАП) с перспективой штрафа до 4 тысяч рублей.
Каким способом москвичи планируют возвращаться в столицу, не уточняется.