Пятилетний петербуржец нуждается в помощи

Для пятилетнего Никиты даже обычная прогулка — испытание. У мальчика ДЦП. При этом у него сохранён интеллект — он очень сообразительный, учит наизусть стихи, неплохо считает и прекрасно разговаривает. Но физически между ним и сверстниками пока пропасть. К счастью, её можно преодолеть. Никите нужны регулярные курсы реабилитации, за которые нужно платить.



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Никита Мокрушин, Санкт-Петербург, 5 лет. ДЦП, спастическая диплегия, GMFCS IV. Нужен очередной курс реабилитации. Стоимость 233 000 руб. Мама до сих пор с огромным волнением вспоминает день, когда Никита появился на свет. Роды начались намного раньше срока, на 34 неделе. Казалось, что всё плохое, что только могло случиться, — случилось. Отслойка плаценты, дородовое кровотечение, экстренное кесарево. В тот день погибнуть мог и сам Никита, и его мама.

Роды и так очень тяжелый, болезненный процесс. Но после, когда слышишь плач своего новорожденного ребёнка, всегда наступает эйфория, лёгкость, не чувствуешь ничего, кроме счастья. Но в случае с Никитой получилось совсем не так. Малыш весил всего полтора килограмма, его сразу забрали в реанимацию под ИВЛ. С мамой остались страх, боль и неизвестность.

В больнице Никита провёл первый месяц жизни. Его выписали с внушительным списком диагнозов: гипоксически-геморрагическое поражение центральной нервной системы, перивентрикулярная лейкомаляция, ретинопатия. А в 11 месяцев к ним добавился и диагноз ДЦП.

Прогнозы врачей были самыми мрачными. Но Никита удивил медиков. Своим упорством, своей работоспособностью и, конечно, своим прогрессом. Благодаря регулярным реабилитациям дома и со специалистами Никита показал впечатляющие результаты. А после последнего курса занятий в одном из петербургских центров он сделал свои первые шаги. Пусть пока и с тростью, но это всё равно уже чудо. Останавливаться на достигнутом нельзя. Тем более что тело ребёнка так хорошо откликается на занятия. А характер, упорство и терпение у малыша такие, что позавидуют многие взрослые. Но кое-чего Никите для прогресса всё-таки не хватает — занятия очень дорогие, а родители уже исчерпали все свои ресурсы.