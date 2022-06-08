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    В Сибири нашли сгоревшую машину с прикованным наручниками трупом. Задержана женщина

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    1 комментарий

    Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения сгоревшей машины, в салоне которой сидел закованный в наручники труп. Страшная гибель могла стать изощренной женской местью. О начале производства 8 июня сообщает региональный СК.

    Фото: МСО СУ СКР по Алтайскому краю
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    Автомобиль с трупом внутри был найден два дня назад недалеко от одного из сел Егорьевского района. Следом задержали женщину.

    «В ходе слаженных следственно-оперативных мероприятий следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции в короткие сроки раскрыли преступление и установили личность человека, причастного к его совершению. По подозрению в убийстве задержана 41-летняя жительница города Рубцовска, которая пояснила, что погибший 68-летний мужчина являлся ее близким знакомым», — говорится в сообщении ведомства.

    Теперь следователи пытаются выяснить мотив женщины. Сложно представить, какой мужской поступок мог толкнуть ее на такую жестокость.

    Фото: МСО СУ СКР по Алтайскому краю

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    Не. Не поеду в Алтайский край. Опасно.
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