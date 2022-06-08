В Екатеринбурге подросток остался без передних зубов из-за взрыва вейпа

Вейп взорвался во рту у 15-летнего подростка в Екатеринбурге. Юноша остался без пяти передних зубов и поначалу пытался скрыть случившееся от родителей.



Электронную сигарету пострадавшему передал его друг, опасавшийся, что неподходящий для школьника предмет найдут родители. «Когда никого не было дома, пострадавший попытался покурить в своей комнате. Практически сразу раздался хлопок, подросток ощутил сильную боль», — рассказали 8 июня E1.RU в главке Екатеринбурга.

