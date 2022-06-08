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    В Екатеринбурге подросток остался без передних зубов из-за взрыва вейпа

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    1 комментарий

    Вейп взорвался во рту у 15-летнего подростка в Екатеринбурге. Юноша остался без пяти передних зубов и поначалу пытался скрыть случившееся от родителей.

    Электронную сигарету пострадавшему передал его друг, опасавшийся, что неподходящий для школьника предмет найдут родители. «Когда никого не было дома, пострадавший попытался покурить в своей комнате. Практически сразу раздался хлопок, подросток ощутил сильную боль», — рассказали 8 июня E1.RU в главке Екатеринбурга.

    Итогом курения стал перелом верхних и нижних резцов, рваные раны губ и ожог предплечья. Подросток опасался наказания и поначалу не хотел говорить матери, но вскоре сознался.

    По данному факту УМВД начало проверку.

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    Комментарии (1)

    Slava_Rossii
    Зато теперь точно курить бросит.
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