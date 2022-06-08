Из-за крыжовника петербуржец чуть не перерезал горло мальчику в Купчино

Массовым побоищем чуть не закончился конфликт вокруг куста крыжовника на проспекте Славы. Больше всего досталось разъяренному садоводу.
41-летний житель Купчино год за годом благоустраивал небольшой газон у дома 7 по проспекту Славы и какое-то время назад посадил там куст крыжовника, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Почему-то у дворовых мальчишек именно он вызвал пристальный интерес. Мужчина не раз отгонял их от куста, с которого они обрывали цветы, а потом принялись и за начавшие образовываться ягодки.
Окончательно садовод разъярился вечером 7 июня, когда опять застал подростка у крыжовника. Он схватился за нож и потащил 10-летнего в кусты. Это увидел сосед и бросился на помощь ребенку. Вскоре у куста собралась толпа, которая до приезда полиции удерживала мужчину с ножом.
Его доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».