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    Опасно. Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать группу в VK, где предлагали погулять по крышам

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    1 комментарий

    Прокуратура Петроградского района Петербурга потребовала ограничить доступ к одному из сообществ «ВКонтакте». Там появлялись фотографии крыш городских домов и предложения об опасных прогулках и экскурсиях.

    «Законом предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)», — заявили в пресс-службе надзорного органа 8 июня.

    Прокуратура направила в суд административный иск о признании информации в соцсети запрещённой к распространению на территории страны.

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    Комментарии (1)

    VKuser1708951
    Приятная новость! Надоели эти вандалы!
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