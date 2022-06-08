Опасно. Прокуратура Петербурга потребовала заблокировать группу в VK, где предлагали погулять по крышам

Прокуратура Петроградского района Петербурга потребовала ограничить доступ к одному из сообществ «ВКонтакте». Там появлялись фотографии крыш городских домов и предложения об опасных прогулках и экскурсиях.



«Законом предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)», — заявили в пресс-службе надзорного органа 8 июня.

