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    Тело избитой женщины сутки пролежало в купчинской квартире, пока в полиции не раздался звонок

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    3 комментария

    Тело женщины, забитой до смерти, нашли в квартире на улице Турку. В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что убил знакомую.

    Полицию Фрунзенского района вызвали на место накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Звонок в 112 сделал 35-летний мужчина, который снял квартиру в доме 22, корпус 3. Там он якобы встречался с 34-летней местной жительницей.

    По предварительной информации, 6 июня у мужчины и женщины возник конфликт из-за ревности, в ходе которого звонивший долго бил возлюбленную. После того как женщина затихла, он просто ушел из квартиры и вернулся только через сутки. После этого и вызвал полицию.

    Мужчину увезли в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    У женщины остался маленький сын.

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    Комментарии (3)

    260965961
    Жаль ребёнка. Никому не нужен теперь(
    275112857
    грусная история, хорошо что не расчленил и на том спасибо. Ревность это болезнь жаль девушку...
    Леонтий
    Зато она от него тащилась.Пока жива была.Царствия небесного убиенной.
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