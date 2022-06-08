Тело избитой женщины сутки пролежало в купчинской квартире, пока в полиции не раздался звонок

Тело женщины, забитой до смерти, нашли в квартире на улице Турку. В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что убил знакомую.



Полицию Фрунзенского района вызвали на место накануне около половины пятого дня, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Звонок в 112 сделал 35-летний мужчина, который снял квартиру в доме 22, корпус 3. Там он якобы встречался с 34-летней местной жительницей.

